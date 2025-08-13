Braga Netto nega envolvimento em trama golpista e pede absolvição em julgamento no STF

Braga Netto está preso desde dezembro de 2024. DIDA SAMPAIO / Agência Estado

A defesa do general Walter Braga Netto pediu a absolvição dele dos cinco crimes pelos quais é acusado, dentre eles tentativa de golpe de Estado. A medida consta nas alegações finais do processo da trama golpista, entregue nesta quarta-feira (13) ao Supremo Tribunal Federal (STF).

No documento, a defesa do general alega que há nulidades no processo, como "suspeição" do relator, ministro Alexandre de Moraes, e falta de competência do STF para julgar o caso, conforme O Globo. Braga Netto está preso preventivamente desde dezembro de 2024.

Os advogados pedem ainda que o acordo firmado com o tenente-coronel Mauro Cid, delator no processo, seja cancelado por "vícios", como falta de "voluntariedade" e "coação" pela Polícia Federal.

Além disso, negam envolvimento do cliente no suposto "Plano Punhal Verde", conforme o g1, que mencionava o assassinato do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), além de Moraes, antes da posse.

Última manifestação

Essa é a última manifestação dos réus do núcleo 1 antes do julgamento que pode condenar ou absolver os acusados. O prazo para a entrega das alegações finais termina nesta quarta-feira (13) para sete réus do processo, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Leia Mais Moraes autoriza Bolsonaro a realizar exames em hospital de Brasília

No parecer entregue ao STF, a PGR atribui cinco crimes a Braga Netto:

Organização criminosa armada

Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito

Tentativa de golpe de Estado

Dano qualificado contra o patrimônio da União

Deterioração de patrimônio tombado

Próximos passos

Após a entrega das alegações, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, deverá liberar para julgamento a ação penal referente ao núcleo 1 da denúncia apresentada contra Bolsonaro e outras sete pessoas.

Após isso, caberá ao presidente da Primeira Turma da Corte, ministro Cristiano Zanin, marcar a data do julgamento — a expectativa é que ocorra em setembro.