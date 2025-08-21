Bolsonaro recebeu R$ 30,5 milhões no período de um ano, diz relatório da PF

Valores foram recebidos por Bolsonaro por diferentes meios. Evaristo Sa / AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu R$ 30.576.801,36 entre os meses de março de 2023 e fevereiro de 2024. No mesmo período, ele retirou R$ 30.595.430,71 das contas. A informação consta em relatório da Polícia Federal, que o indiciou junto com o filho Eduardo, deputado federal, por coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado democrático de direito.

Conforme a PF, há suspeita de "ocorrências de lavagem de dinheiro e outros ilícitos". As movimentações foram obtidas a partir de Relatório de Inteligência Financeira (RIF) feito pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) com base em dados enviados pelo Banco do Brasil. As informações são do g1.

Entre os valores que Bolsonaro recebeu nas contas estão:

R$ 19,2 milhões oriundos de 1,2 milhão de transações via Pix

oriundos de 1,2 milhão de transações via Pix R$ 8,7 milhões a partir de 52 resgates de CDB/RDB

a partir de 52 resgates de CDB/RDB R$ 1,3 milhão de três operações de câmbio

de três operações de câmbio R$ 373,3 mil de proventos do ex-presidente

de proventos do ex-presidente R$ 304 mil de 203 transferências

de 203 transferências R$ 166 mil de 12 resgates de aplicação

de 12 resgates de aplicação R$ 99.687,49 de uma previdência privada

de uma previdência privada Transferências via DOC/TED, depósitos em cheque, depósitos online e de outras formas

Saídas

Conforme o documento, estão entre os principais destinatários dos valores pagos pelo ex-presidente:

advogado Paulo Cunha Bueno ( R$ 3,3 milhões )

) o escritório de advocacia DB Tesser ( R$ 3,3 milhões )

) uma empresa de engenharia ( R$ 900 mil ),

), um escritório de arquitetura ( R$ 235 mil ),

), uma loja de veículos (R$ 130 mil)

Também foram feitas movimentações para a esposa de Bolsonaro, Michelle, e o filho Jair Renan. Entre os valores transferidos estão:

R$ 18,3 milhões em seis aplicações em CDB/RDB

em seis aplicações em CDB/RDB R$ 7,5 milhões em quatro transferências DOC/TED

em quatro transferências DOC/TED R$ 1,5 milhão em 107 pagamentos de títulos, que podem ser boletos

em 107 pagamentos de títulos, que podem ser boletos R$ 1,1 milhão em 266 operações via PIX

em 266 operações via PIX R$ 749 mil em transferência para previdência privada

em transferência para previdência privada R$ 198 mil em 97 saques

em 97 saques R$ 52 mil no pagamento de 20 tributos/impostos

no pagamento de 20 tributos/impostos R$ 25 mil em três operações de câmbio

em três operações de câmbio R$ 13 mil em contas de energia

em contas de energia R$ 13 mil em contas de telefone