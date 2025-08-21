Política

Movimentações
Notícia

Bolsonaro recebeu R$ 30,5 milhões no período de um ano, diz relatório da PF

Montante foi enviado ao ex-presidente entre março de 2023 e fevereiro de 2024, de acordo  com dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf)

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS