Bolsonaro diz que não atuou para impedir posse de Lula e pede absolvição ao STF no processo da trama golpista

Defesa do ex-presidente encaminhou considerações ao Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira, último dia do prazo

Zero Hora

