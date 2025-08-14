Bolsonaro diz que não atuou para impedir posse de Lula e pede absolvição ao STF no processo da trama golpista

Bolsonaro pode receber pena de até 43 anos caso seja condenado. WILTON JUNIOR / ESTADAO CONTEUDO

Os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro pediram ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira (13) que ele seja absolvido dos cinco crimes pelos quais é acusado no processo que apura tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. A manifestação consta nas alegações finais da defesa, conforme o g1.

A defesa também afirma que não há provas contra o ex-presidente e que ele "sempre defendeu e reafirmou a democracia".

“Em momento algum Jair Bolsonaro praticou qualquer conduta que tivesse por finalidade impedir ou dificultar a posse do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Pelo contrário, sempre defendeu e reafirmou a democracia e o Estado de Direito”, diz a defesa.

No documento, os advogados de Bolsonaro criticam as acusações, apontando que "são fruto de ilações e interpretações distorcidas de atos e falas descontextualizados”:

"A análise detida dos autos revela um vazio probatório e narrativo”, afirmam.

O texto também nega que Bolsonaro tenha exercido posição de liderança nos atos de 8 de Janeiro e afirma que não há prova que o vincule ao suposto plano "Punhal Verde e Amarelo" e aos "kids pretos". Além disso, aponta questiona a validade da delação do tenente-coronel Mauro Cid.

Último dia do prazo

A entrega ocorreu no último dia do prazo de 15 dias para que os seis réus do núcleo 1 enviassem as alegações, última manifestação antes do julgamento. Além de Bolsonaro, Anderson Torres e Braga Netto já entregaram o documento.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) e a defesa de Cid, já haviam se manifestado.

Leia Mais Edson Fachin é eleito presidente do STF; Moraes será o vice

Próximos passos

Após a entrega das alegações, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, deverá liberar para julgamento a ação penal referente ao núcleo 1 da denúncia apresentada contra Bolsonaro e outras sete pessoas.

Após isso, caberá ao presidente da Primeira Turma da Corte, ministro Cristiano Zanin, marcar a data do julgamento — a expectativa é que ocorra em setembro.

Além de Alexandre de Moraes, o colegiado é formado pelos ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Luiz Fux.

Leia Mais Anderson Torres apresentou passagem falsa para justificar ausência no 8 de Janeiro, aponta PGR

Nas alegações finais, o PGR, Paulo Gonet, atribuiu ao ex-presidente cinco crimes:

Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (pena de 4 a 8 anos)

Golpe de Estado (pena de 4 a 12 anos)

Organização criminosa armada (pena de 3 a 8 anos que pode ser aumentada para 17 anos com agravantes citados na denúncia)

Dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (pena de 6 meses a 3 anos)

Deterioração de patrimônio tombado (pena de 1 a 3 anos)