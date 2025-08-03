Política

Manifestações pelo país

Bolsonaro participa por telefone de ato e usa redes de Flávio; especialistas opinam se ex-presidente pode ter problemas no STF 

Alvo de restrições impostas pelo STF, ex-presidente não pode usar redes sociais próprias nem de terceiros

Estadão Conteúdo

Vinícius Valfré, Weslley Galzo, Juliano Galisi e Karina Ferreira

