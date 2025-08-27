Política

Em prisão domiciliar
Bolsonaro aparece na porta de casa no primeiro dia com monitoramento integral da PF

Ex-presidente utiliza tornozeleira eletrônica e não pode deixar a residência, em condomínio de Brasília. Agentes da Polícia Federal permanecem na entrada da casa dele 24 horas por dia

Zero Hora

