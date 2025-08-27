Bolsonaro aparece na porta de casa no primeiro dia com monitoramento integral da PF

Jair Bolsonaro se aproximou da porta de sua casa e sorriu. Gabriela Biló/Folhapress / .

O ex-presidente Jair Bolsonaro se aproximou da porta da casa onde mora, em um condomínio de Brasília, nesta quarta-feira (27), e sorriu. Em prisão domiciliar, ele está sendo monitorado em tempo integral por agentes da Polícia Federal (PF).

A quarta marca o primeiro dia de vigilância 24 horas da casa do ex-presidente, atendendo determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão estabelece que a ação seja feita de forma discreta, sem “exposição indevida”.

Leia Mais Onde fica a casa em que Jair Bolsonaro deverá cumprir prisão domiciliar

Bolsonaro e outras sete pessoas são rés em processo da trama golpista, e serão julgadas pelo STF a partir da próxima terça-feira (2).

PF pede agentes dentro da casa de Bolsonaro

A PF também pediu a Moraes que haja a presença de agentes dentro da casa do ex-presidente para garantir o monitoramento efetivo.

O ministro do STF pediu parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR) até a próxima segunda-feira (1º) para tomar uma decisão.

Leia Mais Prazo é ampliado e PGR tem mais cinco dias para analisar indiciamento de Jair Bolsonaro e Eduardo

Onde Bolsonaro mora

A casa de Bolsonaro fica em um área nobre de Brasília, a cerca de 10 quilômetros do ponto entre os eixos Monumental e Rodoviário, na área central da capital federal. O local fica a cerca de 20 minutos do Congresso Nacional.

A residência em que Bolsonaro vive é alugada e de alto padrão. Em 2023, o valor estimado do aluguel em uma mansão na região poderia chegar até R$ 90 mil.

Residência pós-eleição

Jair Bolsonaro reside no bairro Jardim Botânico desde que deixou o Palácio da Alvorada. Ele vive com a esposa, Michelle Bolsonaro, e a filha mais nova, Laura.

Depois de perder as eleições presidenciais em 2022, o ex-presidente viajou para os Estados Unidos e passou uma temporada lá. Ao retornar ao Brasil, mudou-se para o bairro.