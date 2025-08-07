Bebê, correntes e esparadrapos: as táticas da oposição para paralisar Câmara e Senado

Julia Zanatta, Magno Malta, Damares Alves e José Medeiros protestaram no Congresso Nacional. @izalci / @apropriajulia / @JoseMedeirosMT / Reprodução

Parlamentares da oposição adotaram diversas táticas nos últimos dias para tentar paralisar os trabalhos na Câmara dos Deputados e no Senado Federal em meio à pressão pela aprovação do PL da Anistia e do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O movimento começou depois de o magistrado decretar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Na noite de quarta-feira (6), a deputada federal Julia Zanatta (PL-SC) levou a filha de quatro meses para o plenário. Em imagens, a parlamentar apareceu com o bebê no colo, ao lado de outros deputados, ocupando a Mesa Diretora da Casa ao longo do dia. Nas redes sociais, Julia afirmou que usou "uma criança como escudo" e que não teria seu exercício profissional inviabilizado.

"Os que estão atacando minha bebê não estão preocupados com a integridade da criança (nenhum abortista jamais esteve) eles querem é INVIABILIZAR o exercício profissional de uma MULHER usando SIM uma criança como escudo. CANALHAS!", escreveu a deputada.

Esparadrapos e correntes

Outros deputados optaram por cobrir a boca, em uma crítica à suposta censura sofrida por bolsonaristas. A imagem do deputado José Medeiros (PL-MT) com esparadrapos nos olhos, na boca e nas orelhas viralizou nas redes sociais.

"Estamos em obstrução, o Congresso brasileiro precisa dar respostas aos brasileiros, não dá para continuar contribuindo para esse teatro dos horrores", escreveu em uma rede social.

No Senado, Magno Malta (PL-ES), Izalci Lucas (PL-DF) e Damares Alves (Republicanos-DF) se acorrentaram à mesa utilizada para comandar as reuniões. Assim como os deputados, eles se revezaram durante a madrugada de quarta-feira para ocupar os plenários das duas Casas e oraram com o auxílio de um pastor por chamada de vídeo. Um auditório do Senado também foi ocupado pelos bolsonaristas após rumores de que o local poderia ser utilizado para realizar a sessão plenária.

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) também participou do movimento. Em algumas imagens, ele aparece descalço no plenário e utilizando a tornozeleira eletrônica, como determinado por Moraes desde que ele retornou de uma viagem não autorizada aos Estados Unidos no início da semana.

Reação dos presidentes

Após tumulto na quarta-feira, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), conseguiu reaver o seu lugar na Mesa Diretora e abriu a sessão da Casa por volta das 22h25min. A reunião foi encerrada após um breve discurso, no qual ele defendeu o diálogo.

— Nós tivemos um somatório de acontecimentos recentes que nos trouxeram a esse sentimento de ebulição dentro da Casa. É comum? Não. Nós estamos vivendo tempos normais? Também não. Mas é justamente nessa hora que não podemos negociar a nossa democracia e aquilo que para essa Casa é o sentimento maior, que é termos a capacidade de dialogar, fazermos os enfrentamentos necessários e deixarmos a maioria se estabelecer — declarou Motta.

Na sessão, Hugo Motta foi impedido pelo deputado Marcel van Hattem (Novo-RS) de sentar na cadeira da Presidência. O paraibano se aproximou da mesa, mas foi barrado por van Hattem, que já estava sentado. Após breve diálogo e tensão, o deputado gaúcho cedeu espaço.

No Senado, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), determinou a realização de uma sessão remota para garantir o andamento dos trabalhos.