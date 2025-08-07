Política

Obstrução

Bebê, correntes e esparadrapos: as táticas da oposição para paralisar Câmara e Senado

Parlamentares protestam contra a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro e pressionam pela aprovação do PL da Anistia e do impeachment do ministro Alexandre de Moraes

Estadão Conteúdo

Zero Hora

