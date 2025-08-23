Banco do Brasil envia ofício à AGU pedindo ação contra fake news

Banco do Brasil diz ter identificado surgimento de publicações falsas a respeito do banco. Marcelo Camargo / Agencia Brasil/Divulgação

O Banco do Brasil (BB) enviou um ofício à Advocacia-Geral da União (AGU) no qual pede que sejam tomadas providências jurídicas contra postagens com fake news. A solicitação ocorre em meio a publicações nas redes sociais que apontam que o banco estaria sofrendo sanções do governo dos Estados Unidos com base na Lei Magnitsky, que foi sancionada ao ministro Alexandre de Moraes.

Em nota enviada à Agência Brasil na última sexta-feira (22), o BB informou ter identificado o surgimento de “publicações inverídicas e maliciosas que disseminam informação em redes sociais, com o objetivo de gerar pânico e induzir a população a decisões que podem prejudicar a sua saúde financeira”.

“Declarações enganosas ou inverídicas que tenham como objetivo prejudicar a imagem do Banco do Brasil não serão toleradas. O banco tomará todas as medidas legais cabíveis para proteger sua reputação, seus clientes e seus funcionários”, diz o comunicado.