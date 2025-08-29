Política

Atraso na chegada
Avião de Alckmin tem pane mecânica durante volta ao Brasil após viagem ao México

Aeronave apresentou uma falha durante uma parada para abastecimento em Cali, na Colômbia. Vice-presidente deve chegar ao Brasil às 21h desta sexta-feira

Zero Hora

