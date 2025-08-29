Avião de Alckmin tem pane mecânica durante volta ao Brasil após viagem ao México

Vice-presidente deve chegar ao Brasil às 21h desta sexta-feira. Júlio César Silva / MDIC

O avião em que o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin retornava ao Brasil após uma viagem ao México, apresentou pane mecânica na manhã deste sexta-feira (29). O problema foi detectado durante uma parada para reabastecimento em Cali, na Colômbia.

De acordo com a assessoria da vice-presidência da República, a pane teria sido causada por uma falha em uma das mangueiras semi-hidráulicas da aeronave. Ninguém se feriu.

Além do vice-presidente, estavam também os ministros Carlos Fávaro, da Agricultura e Pecuária, e Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento.

Uma nova aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) decolou às 10h para buscar os ministros. A previsão é de que eles pousem em Brasília por volta das 21h.