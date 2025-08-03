Atos em apoio a Bolsonaro e contra Moraes acontecem em Porto Alegre e em outras cidades brasileiras

Manifestantes se reuniram nas imediações do Parcão com bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Bandeiras brasileiras, do Rio Grande do Sul e dos Estados Unidos se misturam no protesto realizado por apoiadores de Jair Bolsonaro em Porto Alegre, na tarde deste domingo (3). As manifestações, que ocorrem em 37 cidades brasileiras, são contra o Supremo Tribunal Federal (STF), o magistrado Alexandre de Moraes e o processo que o ex-presidente enfrenta por tentativa de golpe de Estado.

As bandeiras norte-americanas empunhadas por alguns manifestantes são um apoio ao tarifaço de 50% decretado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, sobre as importações brasileiras. Entre as justificativas para a tarifa, está o que ele considera "perseguição do Judiciário brasileiro" a Jair Bolsonaro.

O ex-presidente não pode participar dos atos porque, por determinação do STF, está proibido de deixar sua residência nos fins de semana. Governadores que o apoiam tampouco confirmaram presença nas manifestações.

A concentração bolsonarista acontece, em Porto Alegre, nas imediações do parque Moinhos de Vento, o Parcão. Os manifestantes pedem anistia a Bolsonaro e aos mais de mil réus por tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023. Querem também impeachment do ministro Alexandre de Moraes.

Carros de som amplificam a manifestação, que é ampliada por buzinaço de veículos que transitam em fila pela Avenida Goethe, que está com trânsito interditada nos dois lados. Alguns dos participantes vieram em motociata.

Chamam a atenção faixas de políticos estendidas pelos manifestantes. Entre elas, uma de "Irmãos Zucco Juntos pelo RS", numa referência aos irmãos Luciano Zucco (militar do Exército e deputado federal do PL, além de pré-candidato a governador) e Rodrigo Zucco (delegado e deputado estadual do Republicanos).

Além dos Zucco, o também deputado federal Marcel Van Hattem (Novo) é saudado em mensagens contra o STF e contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Outra faixa, em inglês, condena "The Supreme Court Dictatorship" (a ditadura da Suprema Corte).

Manifestações no País

As manifestações ocorrem em diversas cidades do País, incluindo em municípios do interior.

Mais cedo, houve protestos em Brasília, Goiânia e no Rio de Janeiro. A maior mobilização se concentra em São Paulo, na Avenida Paulista, em ato puxado pelo pastor Silas Malafaia.

No Rio de Janeiro, o ato foi liderado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). O ato ocorreu na orla de Copacabana.

Em Brasília, a manifestação foi feita em forma de passeata na eixo de lazer.

Em Belo Horizonte, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) liderou a manifestação. usou o seu discurso para provocar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que foi alvo de sanções do governo norte-americano de Donald Trump na última semana.

— Alexandre de Moraes, você é um cara corajoso. Mas sem toga você é nada —disse Nikolas.

— Nós muito bem sabemos que o STF não é o dono do Brasil — completou.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) faltou ao ato na Avenida Paulista, mas participou da manifestação realizada em Belém.