Assinado contrato para atualização do projeto de construção de dique em Eldorado do Sul

Obra de dique visa evitar alagamentos como o de 2024 em Eldorado do Sul. Duda Fortes / Agencia RBS

Um ano e quatro meses após a enchente histórica que afetou mais de 80% da população de Eldorado do Sul, o governo estadual assinou o contrato para a atualização do anteprojeto do sistema de proteção contra cheias para o município. A formalização ocorreu nesta segunda-feira (4), em ato na prefeitura municipal.

Nesta etapa, serão aportados R$ 3,75 milhões do fundo da reconstrução (Funrigs).

Vencedora da licitação, a Hidrostudio Engenharia, de São Paulo, terá seis meses para entregar os estudos. De posse da documentação, o Estado ainda terá de contratar os projetos básico e executivo e elaborar os estudos ambientais antes de iniciar a execução da obra.

O contrato foi assinado pelo governador Eduardo Leite em solenidade na prefeitura local, ao lado da prefeita Juliana Carvalho.

Segundo ele, a previsão de início da obra é para 2027, com conclusão estimada em 48 meses.

—Sei que a ansiedade das pessoas é grande, mas não é simplesmente botar a máquina amanhã revirando terra pra erguer diques e proteger a cidade. Isso geraria uma ilusão de proteção. Essa é uma obra muito mais complexa — afirmou.

A construção do dique em Eldorado do Sul é necessária para proteger a cidade em episódios de cheia, visto que a área urbana se localiza em uma região plana, às margens do rio Jacuí, com altitudes entre 1m60cm e 5m70cm.

O processo de contratação havia sido interrompido em junho por decisão do Tribunal de Contas do Estado, mas acabou liberado no mês passado.

A contratação do projeto será bancada pelo fundo estadual, via Funrigs, mas a obra será bancada pelo governo federal, por meio de outro fundo, o Firece.