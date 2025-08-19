Assembleia do RS votará a recriação da Secretaria Estadual da Mulher na próxima terça-feira

Líder do governo, Frederico Antunes (PP), e deputada Bruna Rodrigues (PCdoB), celebram acordo para votação do projeto de lei que recria secretaria. Gabriel Jacobsen / Agencia RBS

Os líderes partidários da Assembleia Legislativa chegaram a um acordo nesta terça-feira (19) para votar dentro de uma semana o projeto de lei que recria a Secretaria da Mulher do Rio Grande do Sul. A medida é uma demanda de deputadas ao governo Leite, que defendem que a estrutura tem potencial de auxiliar no combate a feminicídios e demais crimes de gênero.

O projeto de criação da secretaria, que deixou de existir no fim do governo Tarso Genro (PT), é um dos 12 que foram encaminhados em regime de urgência por Leite ao Parlamento. O acordo firmado prevê que apenas esta proposta do pacote seja votada na próxima terça-feira (26), enquanto as demais seguem em negociação entre os deputados.

O projeto surgiu após o feriadão de Páscoa deste ano, quando o Estado registrou uma série de feminicídios. A demanda das parlamentares, em um movimento encabeçado pela deputada Bruna Rodrigues (PCdoB), de oposição, semanas depois encontrou eco no Palácio Piratini, que protocolou o projeto de criação da pasta.

— Eu sou militante há duas décadas, e eu sou de uma família extremamente violenta. Uma década atrás era extinta a Secretaria de Políticas para as Mulheres, que criou uma série de políticas que inclusive serviram para emancipar mulheres como a minha mãe. E eu sempre penso que qualquer uma dessas mulheres (vítimas de feminicídio) poderia ser a minha mãe — destacou a deputada Bruna, que atualmente é a titular da Procuradoria da Mulher na Assembleia Legislativa.

O líder do governo na Assembleia, deputado Frederico Antunes (PP), apontou que, além da pressão de deputadas, houve o entendimento do Palácio Piratini da relevância de uma secretaria que tratasse de diversas dimensões dos direitos das mulheres.

— O governo colocou o projeto não só pelo apelo do Parlamento, mas também pela interpretação de que uma estrutura específica, que trabalhe de forma transversal, deve voltar a ter uma posição titular — disse Antunes.

Outros projetos em pauta

Nesta terça-feira (19), a Assembleia incluiu seis projetos de lei na pauta de votações. Confira a seguir: