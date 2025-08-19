Política

Nova estrutura
Notícia

Assembleia do RS votará a recriação da Secretaria Estadual da Mulher na próxima terça-feira

Acordo foi firmado entre o governo Eduardo Leite e a oposição para analisar o projeto após onda de feminicídios no feriado de Páscoa

Gabriel Jacobsen

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS