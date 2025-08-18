Política

Impasse
Notícia

Assembleia diz que lei da indenização por falta de luz está em vigor e deve ser fiscalizada pela agência estadual

Norma gaúcha prevê ressarcimento na conta dos consumidores que ficarem mais de 24 horas sem energia elétrica. Agergs não confirma controle e informa que aguarda manifestação da Aneel 

Gabriel Jacobsen

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS