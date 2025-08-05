Política

Empresas públicas
Notícia

Assembleia aprova uso de recursos do Funrigs para aumentar capital da Portos RS e da Procergs

Projetos seguem para sanção do governador.  Recursos serão utilizados para projetos como dragagem emergencial e construção de anexo para abrigar geradores e quadros de força

Paulo Egídio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS