Após cinco horas, Jair Bolsonaro é liberado de hospital

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fez uma bateria de exames neste sábado (16), sendo liberado às 13h58min, conforme boletim médico do DF Star, hospital localizado na Asa Sul de Brasília. As informações são do g1.
O objetivo era investigar "quadro recente de febre, tosse, persistência de episódios de refluxo gastroesofágico e soluços", diz o documento. Os exames mostraram "imagem residual de duas infecções pulmonares recentes possivelmente relacionadas a episódios de broncoaspiração".
Ainda segundo o boletim médico do DF Star, há persistência de quadro de esofagite e gastrite, "agora menos intensa". Bolsonaro terá de seguir com "tratamento da hipertensão arterial, do quadro de refluxo e medidas preventivas de broncoaspiração", encerra o texto.
Esta foi a primeira vez que Bolsonaro deixou sua casa desde a decretação da sua prisão domiciliar, em 4 de agosto. Na última terça-feira (12), a defesa do ex-presidente requereu ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorização para realização dos exames neste sábado.
Desde que levou uma facada, em 2018, Bolsonaro tem recorrentes problemas de saúde. Em abril deste ano, realizou uma nova cirurgia após complicações decorrentes das lesões do ataque.
Julgamento marcado
Na sexta-feira (15), o presidente da Primeira Turma do STF, Cristiano Zanin, marcou para 2 de setembro o início do julgamento da ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado. Na ocasião, serão julgados Jair Bolsonaro e outros sete réus do chamado núcleo 1, apontado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) como o grupo central da suposta organização criminosa.
As sessões extraordinárias ocorrerão em 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro, das 9h às 12h. Haverá também sessões das 14h às 19h nos dias 2, 9 e 12.
Os oito réus são:
- Jair Bolsonaro, ex-presidente da República;
- Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);
- Almir Garnier, ex-comandante da Marinha;
- Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal;
- General Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional;
- General Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa;
- Walter Braga Netto, ex-ministro de Bolsonaro e candidato a vice na chapa de 2022;
- Tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro.