Após cinco horas, Jair Bolsonaro é liberado de hospital

Ex-presidente não falou com a imprensa depois de bateria de exames. EVARISTO SA / AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fez uma bateria de exames neste sábado (16), sendo liberado às 13h58min, conforme boletim médico do DF Star, hospital localizado na Asa Sul de Brasília. As informações são do g1.

O objetivo era investigar "quadro recente de febre, tosse, persistência de episódios de refluxo gastroesofágico e soluços", diz o documento. Os exames mostraram "imagem residual de duas infecções pulmonares recentes possivelmente relacionadas a episódios de broncoaspiração".

Ainda segundo o boletim médico do DF Star, há persistência de quadro de esofagite e gastrite, "agora menos intensa". Bolsonaro terá de seguir com "tratamento da hipertensão arterial, do quadro de refluxo e medidas preventivas de broncoaspiração", encerra o texto.

Desde que levou uma facada, em 2018, Bolsonaro tem recorrentes problemas de saúde. Em abril deste ano, realizou uma nova cirurgia após complicações decorrentes das lesões do ataque.

Julgamento marcado

Na sexta-feira (15), o presidente da Primeira Turma do STF, Cristiano Zanin, marcou para 2 de setembro o início do julgamento da ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado. Na ocasião, serão julgados Jair Bolsonaro e outros sete réus do chamado núcleo 1, apontado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) como o grupo central da suposta organização criminosa.

As sessões extraordinárias ocorrerão em 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro, das 9h às 12h. Haverá também sessões das 14h às 19h nos dias 2, 9 e 12.

Os oito réus são: