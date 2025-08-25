Política

Da Itália para o Brasil
Notícia

Alexandre de Moraes quer extradição de ex-assessor acusado de vazamentos no TSE

Eduardo Tagliaferro foi denunciado pela Procuradoria Geral da República (PGR) na última sexta-feira. Pedido já foi encaminhado ao Itamaraty

Agência Brasil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS