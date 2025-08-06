Política

Alexandre de Moraes autoriza que filhos e netos visitem Bolsonaro em prisão domiciliar

Na decisão, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) afirmou que o ex-presidente poderá receber familiares sem a necessidade de autorização prévia, conforme havia sido definido na segunda-feira (4)

