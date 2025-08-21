Além do voto impresso, veja o que está no previsto no projeto do novo Código Eleitoral aprovado por comissão no Senado

CCJ do Senado aprovou nesta quarta-feira (20) o projeto que atualiza e reúne uma série de legislações eleitorais. Roberto Jayme / TSE/Divulgação

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou na quarta-feira (20), o projeto de lei complementar (PLP) que atualiza e reúne uma série de legislações eleitorais e prevê, entre outras medidas, o voto impresso nas eleições — considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Chamado de novo Código Eleitoral, o texto com 877 artigos possui outros pontos polêmicos como: redução de penas por disseminação de desinformação, fim do crime por fake news sobre o sistema eleitoral e punição mais restrita para compra de votos.

Para que as regras entrem em vigor nas eleições de 2026, o Senado e a Câmara precisam concluir a análise do projeto antes de outubro deste ano.

Clique nos tópicos e confira os principais pontos da proposta:

Entenda

O texto teve o aval de 20 senadores contra seis contrários. A oposição obteve uma vitória e conseguiu incluir no projeto o voto impresso, em um placar apertado de 14 a 12.

A inclusão, sugerida pelo senador Esperidião Amin (PP-SC), determina que o processo de votação de cada eleitor só será concluído após a confirmação da correspondência entre o voto impresso e o exibido na urna eletrônica.

O projeto de lei complementar segue sendo alvo de controvérsia entre congressistas. Líderes partidários disputam contra o tempo para aprovar a proposta até o final de setembro, prazo necessário para que o texto valha nas eleições de 2026.

Inicialmente, a expectativa era que a proposta fosse aprovada em julho, mas impasses sobre a quarentena de dois anos para agentes da lei e sobre punições para desinformação eleitoral adiaram a votação para o segundo semestre.

Para viabilizar a aprovação, o relator, Marcelo Castro (MDB-PI), precisou fazer alterações: a quarentena foi reduzida para um ano e a pena por fake news eleitoral foi abrandada.

Comunicação digital e desinformação

Penas para quem divulgar informações falsas sobre candidatos ou partidos caem de 1-4 anos para 2 meses a 1 ano ou multa .

. Não será mais crime criticar ou divulgar notícias falsas sobre o sistema eleitoral.

criticar ou divulgar notícias falsas sobre o sistema eleitoral. Conteúdos feitos com IA ou manipulados devem ser identificados de forma clara .

. Proibido usar IA para favorecer ou prejudicar candidaturas, criar narrativas políticas, simular vozes ou imagens , apresentar feitos de campanhas ou atuar como apresentador de propaganda.

, apresentar feitos de campanhas ou atuar como apresentador de propaganda. Disparos em massa ficam proibidos, exceto mensagens privadas ou solicitadas pelo eleitor.

Lei da Ficha Limpa

Prazo de inelegibilidade de oito anos passa a contar a partir da condenação por órgão colegiado, sem exigir cumprimento da pena antes.

por órgão colegiado, sem exigir cumprimento da pena antes. Hoje, o político fica impedido de disputar eleições desde a condenação, pelo tempo da pena e por mais oito anos.

pelo tempo da pena e por mais oito anos. Na prática, a mudança permite que candidatos em cumprimento de pena possam concorrer a cargos eletivos.

A regra atual será mantida para crimes como: lavagem de dinheiro, contra a administração pública, contra a vida e a dignidade sexual, e praticados por organização ou associação criminosa.

Compra de votos

Cassação de diploma, registro ou mandato dependerá de comprovação da gravidade e do nexo causal com o resultado da eleição.

da gravidade e do nexo causal com o resultado da eleição. O mero ato de compra de votos não gera automaticamente punição.

Cotas de gênero

Criação de cota mínima de 20% de cadeiras para mulheres em parlamentos federal, estaduais e municipais.

em parlamentos federal, estaduais e municipais. Manutenção da regra que garante 30% das candidaturas por partido e 30% dos recursos do Fundo Eleitoral para campanhas femininas.

Voto impresso e auditoria

Urna imprimirá registro de cada voto, depositado automaticamente em local lacrado.

Processo de votação só é concluído após conferência pelo eleitor do registro impresso .

. Medida visa permitir auditoria e checagem dos votos.

Direitos do eleitor no dia da votação

Multa sobe de R$ 3,51 para R$ 5 por ausência não justificada; não pagamento pode levar ao cancelamento do título.

por ausência não justificada; não pagamento pode levar ao cancelamento do título. Restrição às prisões cai de 5 para 3 dias antes e de 48 para 24h depois da votação.

e de 48 para da votação. Novos casos autorizados : eleitores com mandado de prisão por crimes dolosos contra a vida e integrantes de organizações criminosas que interfiram no pleito.

: eleitores com mandado de prisão por crimes dolosos contra a vida e integrantes de organizações criminosas que interfiram no pleito. Gratuidade no transporte público em dias de eleição garantida por lei, conforme decisão do STF.

no transporte público em dias de eleição garantida por lei, conforme decisão do STF. Multa maior para quem jogar santinhos em locais de votação.

Regras para candidatos

Redução da quarentena para concorrer de dois para um ano , aplicada a juízes, promotores, militares e policiais em algumas funções.

para concorrer de dois para , aplicada a juízes, promotores, militares e policiais em algumas funções. Policiais em funções administrativas podem sair das funções apenas seis meses antes do pleito.

Partidos e finanças eleitorais

Regulamentação do funcionamento interno de partidos e federações.

e federações. Gastos de campanha podem custear babás, creches e escolas de filhos de candidatas até 6 anos.

de filhos de candidatas até 6 anos. Recursos públicos podem ser usados para segurança pessoal de candidatos ameaçados.

de candidatos ameaçados. Proibido o uso de criptomoedas e cartões pré-pagos em campanhas.

em campanhas. Empresas não podem financiar manutenção de partidos.

manutenção de partidos. Prestação de contas: se a Justiça Eleitoral não analisar em 360 dias, parecer técnico será favorável; contas só serão rejeitadas se irregularidades passarem de 10% ou houver má-fé; pareceres técnicos não incluem julgamentos políticos, apenas aspectos formais.

Pesquisas eleitorais

Criado índice de confiança comparando pesquisas e resultados eleitorais anteriores.

comparando pesquisas e resultados eleitorais anteriores. Pesquisas podem ser divulgadas na véspera e no dia da eleição.

Tribunal Superior Eleitoral

Consultas ao TSE mantidas, mas só valem se respondidas até 5 de março do ano eleitoral.

Congresso não poderá derrubar resoluções do TSE.

resoluções do TSE. Retirada da exigência de aprovação do Congresso para introdução de novas tecnologias de votação.