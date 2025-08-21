Política

877 artigos
Notícia

Além do voto impresso, veja o que está no previsto no projeto do novo Código Eleitoral aprovado por comissão no Senado

Texto possui outros pontos polêmicos como: redução de penas por disseminação de desinformação, fim do crime por fake news sobre o sistema eleitoral e punição mais restrita para compra de votos

Estadão Conteúdo

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS