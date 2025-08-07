Política

Alcolumbre pedirá para STF reavaliar medidas cautelares contra Marcos do Val, dizem senadores

Líderes combinaram, em contrapartida ao recuo de Moraes, que a Procuradoria do Senado apresentará um pedido para que Do Val fique seis meses afastado de seu mandato

Estadão Conteúdo

Por Naomi Matsui

