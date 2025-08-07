Alcolumbre pedirá para STF reavaliar medidas cautelares contra Marcos do Val, dizem senadores

Defesa de Marcos do Val negou descumprimento de ordem judicial. Divulgação / Agência Senado/Divulgação

O líder do PSB no Senado, Cid Gomes (CE), afirmou nesta quarta-feira (6) que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), pedirá por meio da Advocacia da Casa para que o Supremo Tribunal Federal reconsidere as medidas cautelares contra o senador Marcos do Val (Podemos-ES).



— (Alcolumbre) optou que vai pedir a revisão. Não se trata de entrar no mérito do Marcos do Val. Pessoalmente, eu acho que se tiverem dois senadores que compreendam que o Marcos do Val tem um exercício normal de mandato, é muito — afirmou Cid a jornalistas após uma reunião entre Alcolumbre e líderes do Senado.

Líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), disse que a medida servirá para que Do Val volte a ter acesso ao seu salário como parlamentar e à cota para exercer mandato.

Os líderes combinaram, em contrapartida ao recuo de Moraes, que a Procuradoria do Senado apresentará um pedido para que Do Val fique seis meses afastado de seu mandato.

— O procurador do Senado pedirá à mesa que o senador Marcos do Val seja afastado por seis meses do exercício do mandato. A mesa vai votar — declarou Cid.

Leia Mais Rosane de Oliveira: senadores se acorrentam à Mesa para chamar atenção

Cautelares

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes impôs a Do Val uma série de determinações na segunda-feira (4) após o senador driblar uma ordem anterior da Justiça e viajar aos Estados Unidos sem autorização.