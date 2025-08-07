Alckmin se reúne fora da agenda com representante da embaixada dos EUA no Brasil

Encontro entre Geraldo Alckmin e representante dos EUA tratou das relações bilaterais entre os países, conforme ministério. Duda Fortes / Agencia RBS

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, reuniu-se com o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Gabriel Escobar, nesta quinta-feira (7).

O encontro ocorreu fora da agenda e no dia seguinte à entrada em vigor da tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros pela maior economia do planeta.

A reunião foi realizada no prédio do ministério, em Brasília. No entanto, nem a pasta, nem a Embaixada dos EUA detalharam o teor da conversa. A pasta apenas informou que o encontro tratou das relações bilaterais entre o Brasil e os Estados Unidos.

Ao g1, o vice-presidente disse que foram apresentados argumentos sobre a relação comercial do Brasil com os EUA.

— Ele veio conversar, nós dissemos claramente nossos argumentos, dizendo: olha, a questão tarifária, de cada 10 dos maiores produtos exportados, oito têm alíquota zero. A tarifa média é 2,7% — afirmou.

Ele também admitiu que outros pontos além da questão tarifária podem ser discutidos, como big techs e minerais críticos:

— Se tem problema não tarifário, vamos sentar, conversar e resolver. Se tem uma pauta – data centers, big techs, minerais estratégicos – então construir uma pauta de conversa, de entendimento para superar esse problema. Nós não criamos, mas vamos trabalhar para resolver.

O vice-presidente também disse que o plano de contingência do governo contra o tarifaço já foi apresentado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e deve ser publicado até terça-feira (12).

Em meio às negociações sobre o tarifaço, Escobar é o principal interlocutor dos EUA no Brasil. Até agora, o governo de Donald Trump não designou um embaixador para o país, após a saída de Elizabeth Bagley do cargo, em janeiro deste ano.

Antes de se reunir com Alckmin, Escobar encontrou-se com o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelsinho Trad (PSD-MS). Após sair do ministério, esteve na Câmara dos Deputados.

Entenda

Desde quarta-feira (6), os Estados Unidos taxam em 50% parte das importações de produtos brasileiros. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, a tarifa máxima de 50% afeta 35,9% das vendas de produtos brasileiros aos Estados Unidos, e 44,6% estão na lista de exceções e continuam a pagar 10% de tarifa.