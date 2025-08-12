Política

Ponto de interrogação
Notícia

Agência reguladora estadual vai consultar Aneel sobre lei que prevê indenização a quem ficar sem luz no RS

Norma foi promulgada pela Assembleia Legislativa após silêncio do governador

Paulo Egídio

Enviar emailVer perfil

Anderson Aires

Enviar email

Kathlyn Moreira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS