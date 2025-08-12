Agência reguladora estadual vai consultar Aneel sobre lei que prevê indenização a quem ficar sem luz no RS

Ressarcimento seria aplicado em casos de interrupção do fornecimento por mais de 24 horas. Anselmo Cunha / Agencia RBS

Mesmo com a promulgação da lei que prevê ressarcimento a quem ficar sem luz por mais de 24 horas no Rio Grande do Sul, a aplicação da norma não está garantida aos consumidores gaúchos. Apontada pelo texto legal como responsável por fiscalizar o cumprimento, a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (Agergs) decidiu consultar a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) sobre o conteúdo da lei.

Atualmente, a Agergs é encarregada de fiscalizar a distribuição de energia elétrica no Estado. Como a responsabilidade sobre o serviço é do órgão federal, a Aneel firmou convênio para que a Agergs atue no setor no RS.

Internamente, há discussão na agência estadual a respeito da validade da norma. Embora a Agergs não manifeste essa posição publicamente, entre especialistas predomina a interpretação de que a agência não teria competência regulatória para fiscalizar a indenização e de que a Assembleia não poderia criar esse tipo de lei, visto que a legislação sobre o setor elétrico é de competência federal.

A reportagem procurou a Aneel, mas não recebeu manifestação até o final da tarde desta terça-feira (12).

A lei foi promulgada pelo parlamento após silêncio do governador Eduardo Leite, que não sancionou e nem vetou a proposta no prazo legal. A iniciativa, na Assembleia, foi da deputada estadual Adriana Lara (PL).

Questionadas, as maiores concessionárias de energia do Estado informaram que cumprem as leis vigentes, mas não abordaram o conteúdo da nova norma em vigor no Estado.

Veja nota da Agergs:

"Considerando que a Agergs atua por força de convênio com a Aneel, e nos limites dos contratos de atividades anuais específicos, a Agergs vai encaminhar a lei para conhecimento, e eventual manifestação, da Agência Nacional."

Veja nota da CEEE Equatorial:

"A CEEE Equatorial informa que acompanha atentamente as deliberações dos poderes públicos relacionadas ao setor elétrico e cumpre integralmente as normas vigentes, estando sujeita à fiscalização dos órgãos competentes.

A companhia ressalta que a prestação do serviço de energia elétrica é uma competência exclusiva da União, ente público constitucionalmente responsável por elaborar a legislação, fiscalizar sua execução e delegar a operação às distribuidoras do país.

Todas as solicitações e demandas dos consumidores são tratadas com responsabilidade, seguindo os prazos e procedimentos definidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). A empresa permanece à disposição para colaborar com os poderes públicos na busca constante pela melhoria da prestação dos serviços."

Veja nota da RGE:

"A RGE reforça que cumpre todas as obrigações previstas na legislação e nas regras do setor elétrico."

Detalhes da lei

De acordo com o texto promulgado, a indenização deve ser paga aos consumidores sempre que houver interrupção no fornecimento de energia elétrica pelos seguintes motivos:

falha técnica

manutenção programada ou emergencial

desastres naturais

quaisquer outras circunstâncias que prejudiquem o fornecimento regular

O ressarcimento será escalonado e subirá de acordo com o período em que o fornecimento for interrompido.

Regra para a compensação:

Interrupção de até 24 horas : não haverá indenização

: não haverá indenização Interrupção de 24 a 48 horas : indenização equivalente a 10% do valor de consumo médio

: indenização equivalente a 10% do valor de consumo médio Interrupção de 48 a 72 horas : indenização equivalente a 30% do valor de consumo médio

: indenização equivalente a 30% do valor de consumo médio Interrupção acima de 72 horas: indenização equivalente a 50% do valor de consumo médio