Advogado de Zambelli afirma que a deputada "não se opõe a cumprir pena no Brasil"

Fábio Pagnozzi alega, no entanto, que a pena de 10 anos a qual a parlamentar foi submetida é "exorbitante". Justiça italiana julga processo de extradição

Estadão Conteúdo

Fellipe Gualberto

