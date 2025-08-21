Política

Defesa
Notícia

Advogado de Bolsonaro diz que ex-presidente "nunca cogitou sair do Brasil"

PF encontrou no celular do ex-presidente documento em que ele solicitava asilo político ao presidente da Argentina. Arquivo teve sua última modificação registrada em fevereiro de 2024

Zero Hora

