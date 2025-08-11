Política

Em evento jurídico
Notícia

"Achávamos que o golpismo havia sido vencido, mas erramos. O 8 de janeiro mostrou que ele continua presente", diz Moraes em palestra em São Paulo

Ministro do STF afirma que com a promulgação da constituição de 1988, o Poder Judiciário passou a ter plena independência para aplicar a lei

Zero Hora

