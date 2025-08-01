55% aprovam tornozeleira eletrônica em Bolsonaro e veem intenção de deixar o país, segundo Datafolha

Jair Bolsonaro mostra tornozeleira eletrônica. WILTON JUNIOR / ESTADÃO CONTEÚDO

Uma pesquisa do Datafolha divulgada nesta sexta-feira (1º) mostra que a maioria dos brasileiros considera adequada a imposição das medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Segundo o levantamento, 55% dos entrevistados afirmam que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), agiu corretamente ao determinar o monitoramento eletrônico.

O mesmo percentual acredita que Bolsonaro pretendia sair do Brasil antes de ser julgado.

Medidas cautelares

A decisão do STF faz parte do processo em que Bolsonaro é réu por tentativa de golpe de Estado após a eleição de 2022. As medidas cautelares, que incluem a tornozeleira eletrônica, foram impostas com objetivo de restringir a movimentação do ex-presidente durante a investigação.

Nos detalhes do levantamento, 44% dos ouvidos dizem concordar totalmente com a determinação de Moraes, enquanto outros 11% concordam em parte.

Por outro lado, 41% manifestam discordância: 32% discordam totalmente da decisão, 9% discordam em parte. Outros 3% preferiram não opinar, e 1% se declarou indiferente.

Percepção sobre saída do Brasil

Além da aprovação à tornozeleira, a pesquisa também avaliou a percepção dos entrevistados sobre as intenções de Bolsonaro após a decisão do STF.

Para 55%, o ex-presidente pretendia deixar o país antes de enfrentar uma eventual condenação. Outros 36% não enxergam essa intenção, enquanto 10% responderam que não sabem.

O levantamento Datafolha foi realizado nos dias 29 e 30 de julho, com 2.004 pessoas de 16 anos ou mais em todo o país. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Leia Mais Rodrigo Lopes | Parte dos brasileiros está mais preocupada com a vingança contra Xandão do que com o prejuízo real à nação

Veja os resultados

Medidas cautelares

Concordam totalmente: 44%

44% Concordam em parte: 11%

11% Não concordam nem discordam: 1%

1% Discordam em parte: 9%

9% Discordam totalmente: 32%

32% Não sabem: 3%

Intenção de sair do Brasil