55% aprovam tornozeleira eletrônica em Bolsonaro e veem intenção de deixar o país, segundo Datafolha

Uma pesquisa do Datafolha divulgada nesta sexta-feira (1º) mostra que a maioria dos brasileiros considera adequada a imposição das medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Segundo o levantamento, 55% dos entrevistados afirmam que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), agiu corretamente ao determinar o monitoramento eletrônico.
O mesmo percentual acredita que Bolsonaro pretendia sair do Brasil antes de ser julgado.
Medidas cautelares
A decisão do STF faz parte do processo em que Bolsonaro é réu por tentativa de golpe de Estado após a eleição de 2022. As medidas cautelares, que incluem a tornozeleira eletrônica, foram impostas com objetivo de restringir a movimentação do ex-presidente durante a investigação.
Nos detalhes do levantamento, 44% dos ouvidos dizem concordar totalmente com a determinação de Moraes, enquanto outros 11% concordam em parte.
Por outro lado, 41% manifestam discordância: 32% discordam totalmente da decisão, 9% discordam em parte. Outros 3% preferiram não opinar, e 1% se declarou indiferente.
Percepção sobre saída do Brasil
Além da aprovação à tornozeleira, a pesquisa também avaliou a percepção dos entrevistados sobre as intenções de Bolsonaro após a decisão do STF.
Para 55%, o ex-presidente pretendia deixar o país antes de enfrentar uma eventual condenação. Outros 36% não enxergam essa intenção, enquanto 10% responderam que não sabem.
O levantamento Datafolha foi realizado nos dias 29 e 30 de julho, com 2.004 pessoas de 16 anos ou mais em todo o país. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.
Veja os resultados
Medidas cautelares
- Concordam totalmente: 44%
- Concordam em parte: 11%
- Não concordam nem discordam: 1%
- Discordam em parte: 9%
- Discordam totalmente: 32%
- Não sabem: 3%
Intenção de sair do Brasil
- Tinha a intenção: 55%
- Não tinha intenção: 36%
- Não sabem: 10%