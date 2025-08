STF e PGR manifestam solidariedade a Alexandre de Moraes

Ministros se manifestaram de forma conjunta, em nota. Wallace Martins / STF / Divulgação

O Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República (PGR) manifestaram solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes, em notas publicadas na noite desta quarta-feira (30). O ministro foi alvo de sanções dos Estados Unidos a partir da Magnitsky, usada pelo país para punir estrangeiros.

O Supremo afirma, no texto, que o julgamento de crimes que "implicam atentado grave à democracia brasileira é de exclusiva competência da Justiça do país, no exercício independente do seu papel constitucional" (leia a íntegra abaixo).

Neste sentido, lembra que a ação penal na qual o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras pessoas são rés envolve uma série de crimes, como golpe de Estado, conforme a Procuradoria-Geral da República (PGR).

"No âmbito da investigação, foram encontrados indícios graves da prática dos referidos crimes, inclusive de um plano que previa o assassinato de autoridades públicas".

Além disso, a Corte afirma que todas as decisões do relator do processo, Alexandre de Moraes, "foram confirmadas pelo Colegiado competente", referindo-se à Primeira Turma da Corte.

Após a publicação, o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, disse que a nota é "tão sóbria quanto possível".

— Nossa intenção não é escalar o conflito, pelo contrário, o conflito faz mal para o país. Portanto, é uma nota que esclarece que o Supremo cumpriu o seu papel, dentro da Constituição e das leis — afirmou Barroso à Globonews.

Os ministros também devem fazer uma defesa conjunta de Moraes na sessão de sexta-feira (1°), quando a Corte abrirá os trabalhos do segundo semestre após o recesso de julho.

Manifestação da PGR

A PGR afirmou ter recebido com "assombro" a notícia de sanções contra Moraes em "em decorrência do desempenho de suas funções jurisdicionais".

No texto, manifesta solidariedade ao STF e ao Judiciário brasileiro e "renova o reconhecimento da exatidão técnica das deliberações" do Corte e dos seus integrantes.

Leia a íntegra da nota publicada pelo STF:

"Em razão das sanções aplicadas ao Ministro Alexandre de Moraes, um dos seus integrantes, o Supremo Tribunal Federal vem se pronunciar na forma abaixo:

1 . O julgamento de crimes que implicam atentado grave à democracia brasileira é de exclusiva competência da Justiça do país, no exercício independente do seu papel constitucional.

2. Encontra-se em curso, perante o Tribunal, ação penal em que o Procurador-Geral da República imputou a um conjunto de pessoas, inclusive a um ex-Presidente da República, uma série de crimes, entre eles, o de golpe de Estado.

3. No âmbito da investigação, foram encontrados indícios graves da prática dos referidos crimes, inclusive de um plano que previa o assassinato de autoridades públicas.

4. Todas as decisões tomadas pelo relator do processo foram confirmadas pelo Colegiado competente.

5. O Supremo Tribunal Federal não se desviará do seu papel de cumprir a Constituição e as leis do país, que asseguram a todos os envolvidos o devido processo legal e um julgamento justo.

6. O Tribunal manifesta solidariedade ao Ministro Alexandre de Moraes.

Brasília, 30 de julho de 2025."

Leia a íntegra da nota da PGR