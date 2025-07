Recursos serão ressarcidos às vítimas das fraudes no INSS. Camila Hermes / Agencia RBS

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), homologou acordo para ressarcir as vítimas dos descontos indevidos de fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Os valores serão devolvidos pelo governo por meio da folha de pagamento, sem necessidade de ação judicial.

A Advocacia-Geral da União havia pedido a ação ao STF na quarta-feira (2), segundo o órgão, para dar segurança jurídica ao processo de devolução dos valores descontados.

Na semana passada, representantes do INSS e da AGU participaram de uma audiência de conciliação no STF e informaram que o ressarcimento deve começar no dia 24 de julho.

De acordo com a proposta, os pagamentos serão feitos de 15 em 15 dias, a partir da data inicial. Cada lote deve contar com o ressarcimento de 1,5 milhão de beneficiários. Os valores serão corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador da inflação.

O plano foi fechado entre a AGU, o INSS, o Ministério da Previdência Social, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a Defensoria Pública da União (DPU) e o Ministério Público Federal (MPF).

A decisão ainda deverá ser referendada por outros ministros do STF, por meio do plenário virtual, a partir do dia 15 de agosto, conforme o g1.

Leia Mais Vítimas de fraudes do INSS serão ressarcidas no mesmo período, e pagamento será em parcela única

O acordo

Pelo acordo homologado, os valores descontados indevidamente serão devolvidos pelo governo por meio da folha de pagamento.

O beneficiário que aderir deverá concordar expressamente com o recebimento na esfera administrativa, preservando o direito de postular demais direitos em face das associações envolvidas, no foro estadual.

O plano prevê os canais de atendimento aos beneficiários para contestação — aplicativo Meu INSS, central 135 e Correios —, incluindo ações de busca ativa em áreas rurais ou de difícil acesso e a ampla divulgação desses canais.

De acordo com informações apresentadas pelo governo ao STF, cerca de 2,1 milhões de beneficiários já estão aptos para receber a devolução. No total, 3,6 milhões contestações foram recebidas, com 828 mil em análise.

Além da homologação do acordo, o ministro Dias Toffoli determinou a suspensão das ações em andamento e dos efeitos das decisões judiciais relacionadas aos descontos ilegais nas aposentadorias e pensões, realizados entre março de 2020 e março de 2025.

O acordo ainda prevê que o INSS irá revisar normas para prevenir novas fraudes.

Leia Mais Oito partidos vão ao STF para garantir que decisão do Congresso sobre IOF seja mantida

Fora do arcabouço fiscal

O ministro ainda decidiu que os valores usados pelo governo para o ressarcimento de aposentados e pensionistas devem ser excluídos do cálculo do limite de gastos previstos no artigo 3º da Lei Complementar 200/2023 — Arcabouço fiscal —, mesmo que não estejam previstos em crédito extraordinário.

De acordo com Tofolli, a medida é necessária para proteger princípios como a dignidade da pessoa humana, a segurança jurídica e a confiança nas instituições.

Inicialmente, a União vai arcar com os custos do ressarcimento nos casos em que as entidades associativas não responderam à contestação dos descontos feita pelos segurados por meio dos canais oficiais do INSS.

As entidades terão um prazo de 15 dias úteis para devolução dos valores indevidos por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) ou terão que comprovar, através de documentação inequívoca, o vínculo associativo com o beneficiário.

Leia Mais Rosane de Oliveira: mercado ignora atrito entre parlamentares e Lula e fecha o dia com resultados positivos

Mais de R$ 2,8 bilhões bloqueados

Até o momento, a Justiça Federal já bloqueou R$ 2,8 bilhões em bens de empresas e investigados envolvidos nas fraudes em descontos irregulares nos benefícios.