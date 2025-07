"Só porque tem vários indícios?", questiona Nikolas Ferreira ao comentar processo contra Bolsonaro

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) publicou um vídeo nas redes sociais em que faz críticas a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) nas ações penais contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O vídeo, publicado no domingo (21), já ultrapassa 1,4 milhão de curtidas e 14 milhões de visualizações no Instagram.