Setor produtivo vai dialogar com importadores nos EUA, diz Alckmin após reunião de comitê

Geraldo Alckmin é ministro do do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Júlio César Silva / MDIC

Vice-presidente do Brasil e ministro do do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin presidiu nesta terça-feira (15) a primeira reunião do Comitê Interministerial de Negociação e Contramedidas Econômicas e Comerciais, anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na segunda-feira (14) com a regulamentação da Lei de Reciprocidade Econômica.

Alckmin recebeu representantes do setor privado para discutir medidas que o Brasil pode adotar para minimizar os impactos da tarifa de 50% imposta por Donald Trump aos produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos. O encontro começou por volta das 10h, em Brasília.

— Ouvimos aqui (dos empresários) a necessidade de negociação, o que coincide com a intenção do governo. O setor produtivo colocou seu empenho e vai conversar com seus congêneres nos EUA, é uma decisão que também afeta os EUA — garantiu Alckmin.

O vice-presidente expressou ainda a inconformidade com a medida imposta pelo governo Trump:

— Exportações dos Estados Unidos para o Brasil aumentaram três vezes mais que a nossa neste ano, por isso incompreensível a tarifa. Sempre houve diálogo com o governo dos Estados Unidos. Vamos nos empenhar para reverter esta tarifa, que é muito injusta com o Brasil, mas também para os Estados Unidos — argumentou.

Alckmin informou que o governo brasileiro enviou uma carta aos norte-americanos há dois meses, mas que até o momento, não houve retorno, abordando a relação comercial:

— Há dois meses já enviamos carta confidencial sobre relação comercial, enviaremos outra pedindo resposta, que até agora não houve.

A primeira reunião, realizada durante a manhã, contou com a presença de empresários dos setores da aviação, aço, alumínio, celulose, máquinas, calçados, móveis e autopeças. O próximo encontro, agendado para as 14h, vai receber as demandas de empresários do agronegócio.