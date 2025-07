Servidor diz que governo Bolsonaro pediu dados para ligar Lula a facção

O analista de inteligência Clebson Ferreira, que atuava no Ministério da Justiça durante o governo Jair Bolsonaro, afirmou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que recebeu pedido para produzir uma análise estatística que relacionasse a votação do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva com áreas dominadas por facções criminosas no Rio de Janeiro.