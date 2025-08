Senadores brasileiros estão nos EUA para tentar negociar tarifaço de Trump

Senadores brasileiros realizaram reunião particular no sábado, para alinhar ações nos Estados Unidos.

Na expectativa de negociar alternativas ao tarifaço de Donald Trump — que entrará em vigor nesta sexta-feira (1º) —, uma comitiva de senadores brasileiros desembarcou nos Estados Unidos no sábado (26). Está prevista uma reunião nesta segunda-feira (28) com empresários norte-americanos na Embaixada do Brasil em Washington, para discutir o assunto.