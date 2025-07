Senado aprova MP que cria consignado para trabalhadores do setor privado; texto vai à sanção

O Senado aprovou, nesta quarta-feira (2), o projeto da Medida Provisória (MP) 1292/2025 que trata do empréstimo consignado para trabalhadores do setor privado. O texto agora segue para sanção. Segundo o relatório, a medida provisória não terá impacto fiscal .

As regras valem para trabalhadores regidos pela CLT, empregados domésticos, rurais e diretores não empregados com direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Durante tramitação em comissão especial, congressistas incluíram motoristas e entregadores por aplicativos no acesso a esse tipo de crédito.