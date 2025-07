Senado amplia destinação de recursos do Fundo Social do pré-sal para habitação popular

Senador Paim defendeu a aprovação da medida. Carlos Moura / Agência Senado/Divulgação

O plenário do Senado aprovou, nesta terça-feira (1º), a medida provisória que autoriza o uso de recursos do Fundo Social para financiar projetos de infraestrutura social, habitação popular e enfrentamento a calamidades públicas.

O Fundo Social é abastecido por uma parte dos royalties federais, pelo bônus de assinatura pago no momento da outorga e pela comercialização do petróleo que cabe à União no regime de partilha de produção.

Antes da medida provisória, o dinheiro só podia ser aplicado em programas nas áreas de educação, cultura, esporte, saúde pública, ciência e tecnologia, meio ambiente e adaptação às mudanças climáticas.

— Nós vamos, com isso, assegurar mais investimentos em diversas áreas econômicas e também em áreas de calamidade pública, na educação, na saúde e, pelo outro lado ainda, desastres ambientais, que eu me lembrei do meu Rio Grande do Sul. Também lá vai ter destinado parte desse fundo — disse o senador Paulo Paim, do PT do RS, sobre a importância da aprovação da medida.

Já o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, afirmou que a medida é populista e prejudica o controle fiscal do país:

— Na verdade, vai na contramão da necessária responsabilidade fiscal. Primeiro, ele muda o fundo social. O fundo social, na sua essência, tinha em comum dos seus pressupostos, além da questão de utilização de recursos para a área da educação, para áreas sociais, a equalização do preço do combustível quando houvesse a necessidade.

Um trecho inserido ainda na Câmara dos Deputados, em acordo com o governo, também foi aprovado e autoriza a União a leiloar novas áreas do pré-sal.

Além disso, o projeto prevê a aplicação, ainda neste ano, de R$ 15 bilhões provenientes do Fundo Social no programa Minha Casa, Minha Vida, conforme o g1.