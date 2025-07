"Se eu não for ao Supremo, eu não governo mais o país", afirma Lula sobre judicialização do IOF

De acordo com Lula, o governo brasileiro tem o direto de propor o aumento do IOF. Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu nesta quarta-feira (2) a decisão do governo de recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) para questionar a derrubada do aumento do Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF) pelo Congresso Nacional.

— Se eu não for à Suprema Corte, eu não governo mais o país. Esse é o problema. Cada macaco no seu galho. Ele legisla e eu governo — afirmou Lula em entrevista ao Jornal da Manhã, da TV Bahia.

A decisão de acionar o STF foi anunciada na terça-feira (1º), em entrevista coletiva do advogado-geral da União, Jorge Messias.

De acordo com Lula, o governo brasileiro tem o direto de propor o aumento do IOF e o presidente da República tem de governar o país.

— O presidente da República tem que governar o país e decreto é uma coisa do presidente da República. Você pode ter um decreto legislativo quando você tem uma coisa que fira muito a Constituição, o que não é o caso. O governo brasileiro tem o direito de propor (aumento do) IOF sim — declarou.

Ele afirmou ainda que a decisão de elevar as alíquotas não representa um "aumento de imposto" e sim "um ajuste tributário no país", para que não seja necessário o corte de gastos de políticas públicas.

— O dado concreto é que interesses de poucos prevaleceram dentro da Câmara e do Senado, o que eu acho um absurdo — ressaltou.

Porém, o presidente negou que haja qualquer rivalidade entre os poderes:

— No mesmo dia em que eles derrubaram o decreto do IOF, ele (Congresso) aprovou um monte de coisas. Ou seja, eu sou agradecido.

Relembre os decretos

A alta do IOF foi inicialmente anunciada em 22 de maio, com previsão do governo de gerar arrecadação de R$ 61 bilhões em dois anos, sendo R$ 20 bilhões em 2025 e R$ 41 bilhões em 2026.

No entanto, diante da forte reação de parlamentares e do setor empresarial, o governo recuou parcialmente no mesmo dia. A pressão levou os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), a concederem prazo para que o Executivo revisasse a medida.