"Sair do Brasil é a coisa mais fácil que tem": Bolsonaro se posiciona sobre inquérito e medidas cautelares; assista

Jair Bolsonaro , em recente pronunciamento em Brasília, abordou questões relacionadas a um inquérito em que ele e seu filho, Eduardo Bolsonaro , estão envolvidos. O ex-presidente destacou que as medidas cautelares impostas a ele, como o uso de tornozeleira eletrônica , são decorrentes desse novo inquérito.

O presidente ainda comentou sobre a possibilidade de recorrer a organismos internacionais e afirmou que não tem intenção de deixar o país . Ele negou qualquer envolvimento em planos golpistas e ressaltou que as acusações contra ele e seu filho são infundadas.

— O julgamento, eu espero que seja técnico, e não político. No mais, nunca pensei em sair do Brasil, nunca pensei por embaixada, mas as cautelares foram em função disso — disse ele.