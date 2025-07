Saiba por que os dólares encontrados na casa de Jair Bolsonaro foram apreendidos

Há crime em guardar dinheiro em espécie dentro de casa? A pergunta é feita por muitos brasileiros após a Polícia Federal apreender, na residência de Jair Bolsonaro (PL), cerca de US$ 14 mil (o equivalente a R$ 77 mil) e mais R$ 8 mil em moeda nacional. O ex-presidente também teve de colocar tornozeleira eletrônica e foi proibido de acessar as redes sociais.

A primeira ressalva: é costume do Judiciário determinar apreensão de posses e valores de pessoas suspeitas de cometerem crimes. Isso é feito para determinar a origem dos bens e se são compatíveis com os vencimentos da pessoa que é alvo da investigação.

Em sua ordem para colocar tornozeleira eletrônica em Jair Bolsonaro, cumprida na manhã desta sexta-feira (18) , o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), também determinou a apreensão de bens do ex-presidente.

"É determinado o arrolamento, a avaliação e a custódia, em ambiente seguro, do dinheiro em espécie e dos bens de elevado valor econômico", diz trecho do despacho de Moraes, que tem 47 páginas.

— Não há limite de quantos dólares se pode ter em casa, desde que o suspeito apresente a origem da aquisição. Provavelmente na hora ele não deve ter a documentação da compra do dinheiro estrangeiro, supondo que ela exista. O sujeito é surpreendido pela correria. Depois é dada a chance a ele de explicar e, se a compra estiver na legalidade, o juiz devolve.

Bolsonaro, em entrevista logo após colocar tornozeleira, disse ter estranhado a apreensão do dinheiro e afirmou que sempre guardou dólares em casa, um costume antigo. "Todo dólar pego lá tem recibo do Banco do Brasil", acrescentou.