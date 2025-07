Saiba onde fica a casa de Jair Bolsonaro, alvo de operação da PF

Bolsonaro está usando tornozeleira eletrônica e proibido de acessar as redes sociais.

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi alvo de busca e apreensão na manhã desta sexta-feira (18). As ordens foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A casa onde foram cumpridos os mandados fica em uma área nobre de Brasília .

Localizada no Condomínio Solar de Brasília , no Jardim Botânico, a residência é alugada e de alto padrão.

Em 2023, o valor estimado do aluguel em uma mansão na região poderia chegar até R$ 90 mil . O local fica a cerca de 20 minutos do Congresso Nacional.

Residência pós-eleição

Jair Bolsonaro reside no bairro Jardim Botânico desde que deixou o Palácio da Alvorada. Ele vive com a esposa, Michelle Bolsonaro , e a filha mais nova, Laura.

Depois de perder as eleições presidenciais em 2022, o ex-presidente viajou para os Estados Unidos e passou uma temporada lá. Ao retornar ao Brasil, mudou-se para o bairro.

Bolsonaro, no entanto, mudou de casa no mesmo condomínio. Em novembro de 2024, ele reclamou do pouco espaço e da falta de privacidade na antiga casa, mudando-se para a residência atual.