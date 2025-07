Restrições impostas pelo STF a Jair Bolsonaro repercutem entre políticos gaúchos

Ex-presidente passou a usar tornozeleira eletrônica nesta sexta-feira (18). WILTON JUNIOR / ESTADAO CONTEUDO

As medidas impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ao ex-presidente Jair Bolsonaro geraram reações na política gaúcha. Na direita, aliados de Bolsonaro reclamam de uma suposta escalada autoritária em curso no país. Na esquerda, parlamentares alinhados ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva consideraram a decisão judicial necessária para frear uma eventual fuga do país.

Em nota oficial e vídeo publicado nas redes sociais, o líder da oposição na Câmara e pré-candidato ao governo do Estado pelo PL, deputado federal Luciano Zucco, pede atuação urgente de organismos internacionais de defesa dos direitos humanos e da democracia. Para Zucco, a ação de Moraes “coloca o Brasil na contramão das democracias modernas e fragiliza a segurança jurídica, a liberdade de expressão e os pilares republicanos”.

— O Brasil ultrapassou mais um limite perigoso. Trata-se de um episódio grave de abuso de poder marcado pela instrumentalização das instituições para fins de perseguição política. O que se busca claramente não é justiça, mas sim uma eliminação da figura política do maior líder da direita da América Latina, reconhecido mundialmente como uma das vozes mais expressivas do conservadorismo contemporâneo — diz Zucco.

O entendimento é semelhante ao do deputado federal Marcel van Hattem (Novo). Um dia após receber o apoio formal de Bolsonaro para concorrer ao Senado em 2026, Van Hattem disse nesta sexta-feira (18) que a oposição está sendo perseguida no país e defendeu o impeachment de ministros do STF.

— Não há mais separação entre os poderes. Há uma tabelinha feita entre Lula e o STF. Acho muito importante que as pessoas voltem às ruas, com pressão no Congresso Nacional pela votação da anistia e o impeachment do ministro Supremo no Senado — conclamou o deputado.

Um dos principais aliados de Bolsonaro na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Rodrigo Lorenzoni (PP) considera as cautelares um abuso de autoridade. Segundo o parlamentar, a proibição do ex-presidente falar com o próprio filho, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, e usar as redes sociais são uma punição sem o devido julgamento do caso.

— São medidas duríssimas, impostas sem julgamento, sem sentença, sem qualquer condenação. É um roteiro perverso, digno de regimes de exceção. Bolsonaro é hoje um preso político — classificou Lorenzoni.

Na esquerda, o deputado federal Paulo Pimenta (PT) afirma que o STF agiu para estancar uma atuação da família Bolsonaro contra os interesses do país. Pré-candidato ao Senado, Pimenta já havia solicitado três vezes à Procuradoria-Geral da República que o ex-presidente fosse submetido ao uso de tornozeleira eletrônica para minimizar eventual risco de fuga do país.

— Há movimentação de brasileiros que foram para a Argentina e, de lá, para os Estados Unidos. O STF fez o que era necessário. Temos um Judiciário independente e que viu que a movimentação da família no Exterior, articulando retaliações comerciais como moeda de troca no processo contra ele, era uma estratégia do clã — comenta Pimenta.

Para a deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL), as medidas cautelares são resultado de uma ação pública de Bolsonaro junto ao governo americano pela imposição de tarifas às exportações brasileiras.

— Há uma articulação da extrema direita para tentar desestabilizar o país. Isso custa caro ao povo brasileiro. Abriram uma investigação contra o Pix, isso prejudica a economia, os empregos. Tudo por interesse político para defender criminosos, que é o caso deles, porque a tentativa de golpe é um crime — afirma Melchionna.

Líder do PT na Assembleia Legislativa, o deputado Miguel Rossetto (PT) diz que o STF está defendendo a soberania nacional ao impor restrições a Bolsonaro. O petista sustenta que a anistia exigida pela família Bolsonaro em troca da retirada da taxação determinada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comprova a suspeita de coação no curso do processo por tentativa de golpe de Estado.