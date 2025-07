"Quem é frouxo não deveria fazer bobagem", diz Lula ao criticar Bolsonaro

Presidente também disse durante lançamento do Plano Safra que jamais vai pedir Pix.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro durante o lançamento do Plano Safra Empresarial 2025/2026, que ocorreu nesta terça-feira (1º) no Palácio do Planalto.