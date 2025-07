Quais são os próximos passos após defesa de Bolsonaro prestar esclarecimentos a Moraes

Bolsonaro x Moraes Montagem com fotos AFP e STF / Arte GZH

O Brasil acompanha com atenção o momento decisivo do processo penal do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF). A tensão se intensificou após a operação na casa de Bolsonaro e a imposição de medidas cautelares – e o suposto descumprimento delas.

Agora, os olhos se voltam para os próximos passos do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que pode decidir pela prisão de Bolsonaro.

O ex-presidente, que está proibido de usar redes sociais, foi à Câmara dos Deputados, na tarde de segunda-feira (21), onde posou para fotos com apoiadores, conversou com jornalistas e exibiu a tornozeleira, que chamou de "máxima humilhação".

No entendimento de Moraes, que horas antes havia reforçado que se a proibição de usar as redes sociais fora burlada, o ex-presidente poderia ser preso, Bolsonaro teria burlado a decisão judicial ao se expor publicamente com a intenção de que sua mensagem fosse disseminada nas plataformas, ainda que de forma indireta.

Próximo passo

A defesa do ex-presidente prestou esclarecimentos nesta terça-feira (22), alegando que Bolsonaro não tinha conhecimento da proibição de conceder entrevistas, pois a restrição, segundo a defesa, só ficou expressa em um despacho posterior do ministro, e prometeram que o ex-presidente seguirá sem se manifestar.

Com a manifestação dos defensores, Moraes decidirá se Bolsonaro descumpriu as medidas cautelares. Caso o ministro avalie que o ex-presidente descumpriu, cabe o decreto de prisão preventiva.

Antes da decisão, o ministro pode pedir uma manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR). Não há prazo para essa análise.

Entenda

A restrição do uso das plataformas se alia também a outras determinadas por Moraes na sexta-feira (18), dia em que o ex-presidente foi alvo de operação da Polícia Federal (PF):

Uso de tornozeleira eletrônica

eletrônica Recolhimento domiciliar noturno entre as 19h e as 6h, de segunda a sexta-feira, e integral nos fins de semana e feriados

de segunda a sexta-feira, e integral nos fins de semana e feriados Proibição de aproximação e de acesso a embaixadas e consulados de países estrangeiros

Proibição de manter contato com embaixadores ou autoridades estrangeiras

Proibição de uso de redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros

Proibição de manter contato com Eduardo Bolsonaro e investigados dos quatro núcleos da trama golpista

A explicação foi solicitada pelo ministro Alexandre de Moraes no início da noite de segunda-feira (21) e tinha um prazo de 24 horas, que começou a contar às 21h13min de segunda após o advogado Celso Villardi, um dos defensores de Bolsonaro, ser notificado, via WhatsApp, por um oficial de Justiça do STF.

O pedido de Moraes foi motivado pela presença do ex-presidente na Câmara dos Deputados, na tarde de segunda-feira, onde ele posou para fotos com apoiadores, conversou com jornalistas e exibiu a tornozeleira, que chamou de "máxima humilhação". Imagens do episódio foram amplamente divulgadas nas redes sociais.

Bolsonaro mostra a tornozeleira na Câmara dos Deputados. WILTON JUNIOR / ESTADÃO CONTEÚDO

Suspeita de ataque à soberania

Uma das medidas cautelares proíbe Jair Bolsonaro de falar com o filho, Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Isso porque, assim como Bolsonaro, Eduardo é um dos investigados em inquérito que apura ataques à soberania nacional e interferência na independência dos Poderes.

Na decisão sobre as restrições, Moraes afirma que o ex-presidente confessou de forma "consciente e voluntária" uma tentativa de extorsão contra a Justiça brasileira.

"A conduta do réu Jair Messias Bolsonaro (...) é tão grave e despudorada que na data de hoje (17/7/2025), em entrevista coletiva, sem qualquer respeito à Soberania Nacional do Povo brasileiro, à Constituição Federal e à independência do Poder Judiciário, expressamente, confessou sua consciente e voluntária atuação criminosa na extorsão que se pretende contra a Justiça brasileira, condicionando o fim da 'taxa.