PT protocola na Câmara pedido de suspensão do mandato de Eduardo Bolsonaro após fim da licença

Licença do deputado do PL terminou no domingo. Ele não retornou e é acusado de promover sanções contra o Brasil e atacar instituições

21/07/2025 - 17h52min