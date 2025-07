PT elege novo presidente da sigla neste domingo

PT vai às urnas neste domingo (6) para eleger novas direções em todo o país. Fernando Gomes / Agencia RBS

O Partido dos Trabalhadores (PT) realiza neste domingo (6) eleições internas para definir seus novos dirigentes em todo o Brasil. Com quase três milhões de filiados aptos a votar, o pleito marca o fim de quase 10 anos de gestão de Gleisi Hoffmann na presidência nacional. O mandato da nova direção será de quatro anos. As informações são do g1.

O partido registrou quatro candidatos para o cargo máximo. Cada um representa uma corrente interna diferente. Caso nenhum obtenha mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, haverá nova votação. As urnas foram distribuídas por todos os Estados e também em unidades no Exterior. A apuração será manual, com cédulas de papel, e o resultado final deve ser divulgado até a manhã de segunda-feira (7).

Entre as responsabilidades do novo presidente do PT está liderar o partido em um cenário considerado difícil e desafiador. Os quatro candidatos concordam que a principal prioridade deve ser a campanha pela reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Favoritismo de Edinho Silva

O principal nome na disputa é Edinho Silva, ex-prefeito de Araraquara (SP), apoiado pela corrente Construindo Um Novo Brasil (CNB), a maior do partido e ligada a Gleisi e ao presidente Lula. Edinho é considerado moderado e defensor do diálogo com outros setores políticos. Ex-ministro de Dilma Rousseff e tesoureiro da campanha da ex-presidente, ele defende que o PT precisa se modernizar e se reaproximar de suas bases sociais.

A candidatura de Edinho foi consolidada com apoio de Lula, especialmente após a desistência do prefeito de Maricá (RJ), Washington Quaquá, em abril. Para Edinho, a reeleição de Lula em 2026 será prioridade absoluta, além da construção de alianças estaduais e da retomada do diálogo com diferentes segmentos da sociedade.

Outros candidatos

Disputam também o comando do partido:

Romênio Pereira , secretário de Relações Internacionais do PT, da corrente Movimento PT;

, secretário de Relações Internacionais do PT, da corrente Movimento PT; Rui Falcão , deputado federal, ex-presidente da sigla, ligado à corrente Novo Rumo;

, deputado federal, ex-presidente da sigla, ligado à corrente Novo Rumo; Valter Pomar, dirigente nacional e ex-vice-presidente do PT, representante da Articulação de Esquerda.

Essas candidaturas são vistas como mais à esquerda dentro do partido e costumam pressionar por posições mais radicais, em contraponto à candidatura de Edinho, considerada de continuidade.

Na última semana, um documento interno assinado por setores à esquerda criticou partidos aliados do governo Lula, acusando-os de sufocar o Planalto. Edinho não subscreveu o texto.

Conjuntura e desafios

Ex-presidente do partido, Tarso Genro avalia que o PT enfrenta o desafio de atualizar seu projeto político para além dos conceitos tradicionais do socialismo e do capitalismo, buscando novo pensamento crítico que dialogue com mudanças sociais recentes.

Eleição estratégica

O novo presidente assumirá durante o encontro nacional do partido, previsto para o início de agosto, quando também serão definidas as diretrizes para a eleição de 2026. Embora Lula tenha afirmado na sexta-feira (4) que pretende disputar a reeleição, pesquisas indicam que a maioria do eleitorado prefere que ele não tente novo mandato.

Internamente, há preocupação com o distanciamento do partido em relação a segmentos importantes da sociedade e com a dificuldade de comunicação com a nova classe média.

Edinho Silva defende o fortalecimento do diálogo com setores populares, especialmente nas periferias, e quer que o PT avance em debates sobre economia e segurança pública.