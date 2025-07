Projeto do governo Leite prevê doação de área ocupada por indígenas em Viamão para centro logístico

Comunidade Mbyá Guarani protestou em frente ao Palácio Piratini. Jefferson Botega / Agencia RBS

Um projeto de lei encaminhado pelo governador Eduardo Leite à Assembleia Legislativa deflagrou um impasse envolvendo uma área de 148 hectares em Viamão, na Região Metropolitana. A iniciativa é contestada por 57 famílias do povo Mbyá Guarani, que vivem na área e reivindicam a demarcação e regularização do território como terra indígena.

A proposta do Executivo autoriza a doação de parte do terreno — 88 hectares — ao município, com o objetivo de instalar um centro logístico, empresarial e tecnológico. Hoje, o local abriga uma unidade de pesquisas da extinta Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária (Fepagro), na Estrada Capitão Gentil Machado de Godoy, próximo ao autódromo de Tarumã.

A proposta do governo prevê que a prefeitura de Viamão assuma a responsabilidade de regularizar a área ou reassentar as famílias (veja abaixo o que diz o governo).

No entanto, os indígenas consideram a medida insuficiente e exigem a preservação integral do território. A justificativa é de que a aldeia não ocupa apenas um espaço das moradias, e que se trata de um território para práticas agrícolas, culturais e espirituais. A comunidade conta com estrutura organizada, incluindo uma escola em funcionamento, com mais de 60 crianças matriculadas.

O cacique Eloir de Oliveira, 44 anos, afirma que o governo "ataca" o povo indígena justamente no ano em que são celebrados os 400 anos das Missões Jesuíticas.

— Não é justo e também é ilegal, porque está tramitando na Justiça o processo de reintegração de posse, que esta indo para conciliação. O Estado é sabedor disso — ressalta.

Na ação de reintegração, o governo tentou garantir a desocupação do espaço, mas a liminar foi negada pela Justiça.

Nesta terça-feira (15), um grupo de indígenas da comunidade esteve na Assembleia Legislativa para pedir a retirada do projeto de lei. Eles se manifestaram com danças e trajes tradicionais e foram recebidos pelo presidente da Casa, deputado Pepe Vargas (PT). O cacique Eloir de Oliveira também entregou ofício ao governo solicitando oficialmente a retirada da proposta.

MPF alerta para possível responsabilização de Leite

O caso está sendo acompanhado pelo Ministério Público Federal (MPF), que afirma que o projeto vai na contramão de um acordo firmado entre o governo do Estado e a União para regularização de áreas estaduais ocupadas por indígenas em troca do abatimento da dívida com o governo federal.

O procurador da República Ricardo Gralha Massian informou, por meio de nota, que adotará medidas para garantir os direitos das famílias Mbyá Guarani.

Em ofício enviado ao Palácio Piratini, Massia recomendou que o governo "se abstenha" de efetivar a doação do terreno e alertou que Eduardo Leite poderá ser responsabilizado pessoalmente caso leve a proposta adiante.

"A partir da data da entrega da presente recomendação, o Ministério Público Federal considera seu destinatário como pessoalmente ciente da situação ora exposta e, nestes termos, passível de responsabilização por quaisquer eventos futuros imputáveis à sua omissão. Em caso de não acolhimento da presente Recomendação, poderão ser adotadas medidas judiciais pertinentes, interpretando-se a omissão como falta de acatamento", diz o documento.

O MPF também recomendou que o Palácio Piratini realize uma consulta prévia com a comunidade indígena sobre quaisquer medidas que possam impactar as terras, vidas ou direitos do grupo.

O MPF fixou prazo de 10 dias para que o governo gaúcho informe se acata ou não as recomendações.

O que diz o governo

Em nota, a Casa Civil do Estado afirmou que as tratativas em andamento com a União são mantidas.

"Todas as tratativas são mantidas e o município assume para, em conjunto com a União e de posse da área, reassentar ou regularizar, como consta em contrapartida por parte do município de Viamão, descrita no artigo 3º do Projeto de Lei 280/2025:

'Responsabilizar-se pela destinação de uma área e/ou pela regularização fundiária da fração do imóvel atualmente ocupada pela comunidade indígena, assegurando a proteção dos seus direitos, em estrita observância à legislação vigente'" informou a pasta.

O que diz a prefeitura

A administração municipal, liderada por Rafael Bortoletti (PSDB), afirma que "a questão tem sido tratada mais como pauta política" do que como reivindicação legítima de povos tradicionais.

Leia a nota na íntegra:

"A Prefeitura de Viamão esclarece que a área conhecida como TAFÉ, trata-se de um espaço cedido pelo Governo do Estado à Prefeitura de Viamão, com potencial para impulsionar o desenvolvimento econômico local e a geração de empregos, prioridade da atual gestão. A ocupação posterior por povos indígenas surgiu somente após a oficialização da doação do espaço ao município. Importante esclarecer que, até aquele momento, não havia registros de ocupação tradicional por parte desses grupos.