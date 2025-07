Projeto de lei que atrasa progressão de regime para crimes hediondos é aprovado na Câmara

Com aprovação na Câmara dos Deputados, projeto segue para análise no Senado.

O relator do projeto, Alberto Fraga (PL-DF), líder da "bancada da bala", alterou a redação ao aceitar emenda proposta pelo deputado Marcel van Hattem (Novo-RS), e incluiu todos os crimes hediondos no aumento de tempo mínimo para progressão de pena.

Em publicação no X, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), comemorou a aprovação do projeto de lei na Câmara. "Antes, assassinos e estupradores não cumpriam nem metade da pena e já iam para o semiaberto. Agora, terão que cumprir no mínimo 80%", escreveu.