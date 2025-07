Primeira Turma do STF confirma medidas cautelares impostas a Jair Bolsonaro; Fux diverge de Moraes

Responsável por julgar os processos da trama golpista , a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou as medidas cautelares impostas a Jair Bolsonaro na sexta-feira (18) . O julgamento foi concluído nesta segunda (21), e teve quatro votos a um pela manutenção.

Ainda na sexta, já havia sido formada maioria para manter as restrições ao ex-presidente, com as manifestações dos ministros Alexandre de Moraes — relator do processo —, Flávio Dino e Cristiano Zanin. Depois, Cármem Lúcia também votou a favor das restrições. Luiz Fux divergiu e foi contrário.