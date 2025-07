Presidente dos Correios pede demissão após prejuízo bilionário e pressão de aliados

Fabiano Silva deixou carta de demissão no Palácio do Planalto. Pablo Valadares / Câmara dos Deputados

O presidente dos Correios, Fabiano Silva, pediu demissão do cargo nesta sexta-feira (4). Ele deixou uma carta para auxiliares de Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto oficializando a decisão. As informações são do g1.

A demissão só deve ser confirmada após uma conversa de Silva com o presidente Lula — que está em viagem no Rio de Janeiro.

Além da pressão política, aliados de Silva afirmam que problemas de saúde também contribuíram para a decisão sobre o cargo.

Pressão e prejuízo

Aliados do Silva relataram ao g1 que a situação ficou insustentável por suposta pressão do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), pela troca na presidência da estatal.

Além disso, os Correios teve o pior déficit entre as estatais em 2024 e registrou um prejuízo de R$ 1,7 bilhão no primeiro trimestre deste ano. No entanto, o presidente da empresa afirmou a aliados que a sua saída não tem relação com os resultados financeiros. Para Silva, os resultados estão relacionado a decisões do próprio governo federal.