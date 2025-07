Prefeito afastado de Palmas sofre infarto na prisão; quadro de saúde está estável

Preso desde o 27 de junho em um alojamento na sede do Comando Geral da Polícia Militar do Tocantins , o prefeito afastado de Palmas, Eduardo Siqueira Campos (Podemos) precisou ser levado às pressas ao hospital na madrugada desta terça-feira (8) após sofrer um infarto agudo .

De acordo com o g1 , Campos precisou passar por um procedimento de emergência e deve ficar em observação pelas próximas 24h, mas seu quadro de saúde é estável.

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde do Tocantins afirmou que o procedimento não teve intercorrências (veja íntegra da nota abaixo).

O prefeito em exercício de Palmas, Carlos Velozo (Agir) , também se manifestou. Em nota, disse que acompanha com atenção o quadro clínico de Eduardo e pediu oração por sua saúde e pronta recuperação .

A prisão

Eduardo Siqueira foi preso preventivamente durante fase da Operação Sisamnes , da Polícia Federal, que investiga um suposto esquema de vazamento e venda de decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ) , entre outros tribunais.

Na ocasião, também foram presos o advogado Antônio Ianowich Filho e policial civil Marco Augusto Velasco Nascimento Albernaz . Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, além de outras medidas cautelares autorizadas pelo ministro Cristiano Zanin , do Supremo Tribunal Federal (STF).

Nota da Secretaria de Saúde de Tocantins

O paciente foi atendido inicialmente pelo SAMU e transferido ao HGP, onde passou por avaliação clínica e cardiológica. Diante dos achados clínicos e laboratoriais, foi indicado e realizado cateterismo cardíaco de emergência, que identificou obstrução significativa na artéria principal do coração.

Na mesma ocasião, foi realizada angioplastia com implante de stent, com o objetivo de restaurar o fluxo sanguíneo coronariano.

O procedimento transcorreu com sucesso, sem intercorrências. No momento, o paciente encontra-se estável, consciente, hemodinamicamente compensado, e permanece em observação na unidade hospitalar, sob os cuidados da equipe multidisciplinar de clínica médica e cardiologia.

Íntegra da nota da Prefeitura sobre a saúde de Eduardo

O prefeito em exercício, Pastor Carlos Velozo, acompanha com atenção o quadro clínico. As informações atualizadas apontam que a cirurgia transcorreu dentro da normalidade e que o prefeito Eduardo está reagindo bem aos primeiros momentos do pós-operatório.