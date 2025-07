Por que o Bolsonaro foi proibido de usar as redes sociais?

Bolsonaro está proibido de utilizar redes sociais por prazo indeterminado. WILTON JUNIOR / ESTADAO CONTEUDO

Um inquérito da Polícia Federal indica que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem utilizado as redes sociais para instigar uma interferência no processo que corre no Supremo Tribunal Federal (STF), em que ele é réu por tentativa de golpe de Estado. As publicações feitas pelo ex-presidente foram apontadas como criminosas e, por isso, a proibição de acesso às redes sociais foi uma das medidas cautelares aplicadas nesta sexta-feira (18).

De acordo com a decisão do relator do processo, Alexandre de Moraes, as ações de Bolsonaro se enquadram nos crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação e atentado à soberania.

A proibição não tem prazo e pode seguir vigente até o fim do processo da tentativa de golpe ao Estado. A medida proíbe o uso de todas as redes sociais e reforça que Bolsonaro também não pode acessar, divulgar ou compartilhar conteúdos por meio de intermediários.

Ao longo da decisão, diversas publicações do ex-presidente são mencionadas e anexadas como provas do crime de atentado contra a soberania nacional. Em uma delas ele diz ter tido interferência no aumento tarifário anunciado pelo governo norte americano e proferiu novas ameaças aos poderes constituídos.

Já em outra publicação, Bolsonaro teria instigado os seus seguidores contra o Poder Judiciário e aderido à mensagem do presidente Donald Trump que atenta contra a soberania nacional através da aplicação de sanções econômicas.

Medidas cautelares

Além de estar proibido de utilizar as redes sociais, outras medidas cautelares foram aplicadas com o objetivo de evitar uma possível fuga do ex-presidente e as tentativas de obstruir o processo em que é réu:

Uso obrigatório de tornozeleira eletrônica ;

; Obrigação de permanecer em casa no período noturno (das 19h às 6h);

Restrição de aproximar-se (menos de 200 metros) de sedes das embaixadas e consulados de países estrangeiros;

Proibição de manter contato com embaixadores ou qualquer outra autoridade estrangeira;

ou qualquer outra autoridade estrangeira; Proibição de contato com outros réus e investigados de processos vigentes em que ele é mencionado.