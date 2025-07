PGR chama comportamento de Mauro Cid de contraditório e  propõe reduzir apenas 1/3 de eventual pena

A Procuradoria-Geral da República (PGR) afirmou na segunda-feira (14) que o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid omitiu informações relevantes no processo de colaboração premiada firmado com o Ministério Público e resistiu ao cumprimento integral das obrigações pactuadas.

De acordo com o g1 , apesar de reconhecer que Cid contribuiu para o esclarecimento dos fatos, o documento, assinado pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, chama comportamento do militar de “contraditório".

Com isso, a PGR propõe que Mauro Cid receba redução de 1/3 da pena. Também descarta a troca automática da prisão por penas mais leves, como prestação de serviços, e a possibilidade de reduzir a pena ao máximo permitido por lei, 2/3. Segundo o Ministério Público, esses benefícios só são concedidos quando a colaboração é completa, verdadeira e feita com honestidade.

“A Procuradoria-Geral da República, enfim, sugere que os benefícios decorrentes do acordo de colaboração premiada sejam concedidos com estrita observância ao princípio da proporcionalidade, levando-se em conta não apenas a efetiva contribuição do colaborador para o esclarecimento dos fatos, mas também o grau de lealdade demonstrado ao longo do procedimento”, conclui o documento.