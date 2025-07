Jair Bolsonaro é alvo da PF e terá de usar tornozeleira eletrônica

Jair Bolsonaro foi alvo de mandados autorizados pelo STF na manhã desta sexta-feira. Mateus Bonomi / AFP

Correção: o horário em que Bolsonaro precisa ficar recolhido em casa é das 19h às 6h, diferentemente do publicado entre 8h18min e 14h20min desta sexta-feira (18). O texto foi ajustado.

A Polícia Federal (PF) cumpriu mandados contra o ex-presidente Jair Bolsonaro na manhã desta sexta-feira (18) em Brasília. As ordens foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e executadas na residência de Bolsonaro na capital federal e em endereço ligado ao Partido Liberal (PL).

A PF informou em nota que foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e medidas cautelares contra o ex-presidente. Bolsonaro passa a usar tornozeleira eletrônica e não poderá acessar redes sociais.

Endereço de Jair Bolsonaro em Brasília foi alvo de mandados da Polícia Federal nesta sexta-feira. Globo News / Reprodução

O ex-presidente deverá permanecer em casa entre 19h e 6h e durante os fins de semana. Ele está proibido de se comunicar com embaixadores e diplomatas estrangeiros, não podendo se aproximar de embaixadas ou falar com outros réus e investigados pelo Supremo.

Uma das medidas cautelares proíbe Jair Bolsonaro de falar com o filho, Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Isso porque, assim como Bolsonaro, Eduardo é um dos investigados em inquérito que apura ataques à soberania nacional e interferência na independência dos Poderes.

Medidas impostas a Bolsonaro

Usar tornozeleira eletrônica

Está proibido de utilizar redes sociais

Não pode sair de casa entre 19h e 6h e nos fins de semana

Está proibido de comunicar-se com embaixadores e diplomatas ou se aproximar de embaixadas

Não pode conversar com outros réus investigados pelo STF, entre eles o filho Eduardo

Na casa do ex-presidente, foram encontrados US$ 14 mil e R$ 7 mil, bem como a cópia da petição inicial da ação que a plataforma de vídeos Rumble move contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes.

Conforme a defesa do ex-presidente, o celular dele foi apreendido. Apuração do g1 indica que foi recolhido também um pen drive que estava escondido em um banheiro da casa de Bolsonaro. Os materiais foram levados para o laboratório da PF e serão periciados pela polícia científica.

O advogado Celso Vilardi afirmou que está "pedindo ao STF acesso integral à decisão sobre as medidas judicias" e que só depois disso ele irá se manifestar (veja manifestação abaixo).

Bolsonaro foi conduzido à Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seap), onde teve a tornozeleira eletrônica colocada. Em seguida, ele falou com jornalistas e afirmou ser vítima de perseguição política.

— Eu sou ex-presidente da República, tenho 70 anos de idade. Isso é uma suprema humilhação — disse.

O sigilo da decisão foi derrubado durante a manhã. No documento, Moraes afirma que o ex-presidente confessou de forma "consciente e voluntária" uma tentativa de extorsão contra a Justiça brasileira.

"A conduta do réu Jair Messias Bolsonaro (...) é tão grave e despudorada que na data de hoje (17/7/2025), em entrevista coletiva, sem qualquer respeito à Soberania Nacional do Povo brasileiro, à Constituição Federal e à independência do Poder Judiciário, expressamente, confessou sua consciente e voluntária atuação criminosa na extorsão que se pretende contra a Justiça brasileira, condicionando o fim da 'taxação/sanção' à sua própria anistia", diz trecho do texto.

O julgamento da decisão de Moraes começou ao meio-dia desta sexta-feira, em plenário virtual, em sessão extraordinária convocada pelo presidente da Primeira Turma do STF, Cristiano Zanin.

Os ministros Alexandre de Moraes, relator do processo, Flávio Dino e Cristiano Zanin registraram votos a favor de manter as medidas cautelares e formaram maioria. Carmem Lúcia e Luiz Fux tem até segunda-feira (21) para se manifestarem.

O que diz a defesa de Bolsonaro

A defesa do ex-Presidente Jair Bolsonaro recebeu com surpresa e indignação a imposição de medidas cautelares severas contra ele, que até o presente momento sempre cumpriu com todas as determinações do Poder Judiciário. A defesa irá se manifestar oportunamente, após conhecer a decisão judicial.

O que diz o PL

O Partido Liberal repudiou a operação deflagrada pela Polícia Federal contra Jair Bolsonaro e classificou como "desproporcional" as medidas impostas ao ex-presidente.

O que diz Eduardo Bolsonaro

Em publicação no X, em inglês, Eduardo Bolsonaro se manifestou sobre a operação e disse que "Alexandre de Moraes redobrou a aposta depois do vídeo de Bolsonaro" para Donald Trump.

PGR pede condenação

Na segunda-feira (14), a Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu a condenação de Bolsonaro e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do estado democrático de direito e organização criminosa.

No documento, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, ressaltou que a acusação foi baseada em provas como manuscritos, arquivos digitais, trocas de mensagens e planilhas que revelam a trama conspiratória contra as instituições democráticas.

Crimes atribuídos a Bolsonaro

Tentativa de abolição violenta do estado democrático de direito (pena de quatro a oito anos)

Golpe de Estado (pena de quatro a 12 anos)

Organização criminosa armada (pena de três a oito anos, que pode ser aumentada para 17 anos com agravantes citados na denúncia)

Dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima (pena de seis meses a três anos)

Deterioração de patrimônio tombado (pena de um a três anos)

Bolsonaro pede para negociar com Trump

Em declaração à imprensa na quinta-feira (17), Bolsonaro disse que teria condições de barrar a investigação comercial aberta contra o Brasil pelos Estados Unidos e as tarifas de 50% impostas ao país pelo presidente americano Donald Trump.

— Acho que teria sucesso uma audiência com o presidente Trump. Estou à disposição. Se me der um passaporte, negocio — afirmou.