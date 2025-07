PEC da Segurança Pública é aprovada na CCJ da Câmara dos Deputados

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados nesta terça-feira (15). O texto — que agora segue para análise em comissão especial da Casa — teve 43 votos favoráveis e 23 contrários. As informações são do g1 .

"Não alteram essência"

— Agradeço à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados pelo elevado espírito público demonstrado na aprovação da PEC da Segurança com pequenos ajustes, que não alteraram a essência da proposta do governo, cujo objetivo é integrar a ação das polícias brasileiras no combate à criminalidade. É um primeiro passo para uma verdadeira reforma da segurança pública no país — declarou Lewandowski após a aprovação da proposta, à Globonews.